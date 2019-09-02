Суд подтвердил законность отказа в снятии мэра Новосибирска с выборов

Новосибирский облсуд отклонил апелляцию кандидата «Справедливой России» на пост главы города Виктора Козодоя, требовавшего признать незаконным отказ суда первой инстанции в снятии с выборов мэра-коммуниста Анатолия Локотя. Соответствующее решение принято судом в понедельник.

В августе Виктор Козодой подал иск в Центральный райсуд Новосибирска, заподозрив действующего градоначальника в использовании служебного положения и незаконной предвыборной агитации в спецвыпусках двух газет. Господин Козодой потребовал снять главу города с выборов, но суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, после чего истец подал апелляцию.

«Я считаю, что суд прошел хорошо, ответчики не отрицали многие вещи и путались»,— сказал Виктор Козодой после заседания Новосибирского облсуда в прямом эфире видеоблогера Тимура Ханова. По словам истца, он намерен подать кассацию в президиум облсуда.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Предполагается, что в избирательном бюллетене будут представлены 15 кандидатов на пост главы города.

Подробнее о первом судебном процессе читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэровой вердикт»

Юлия Сасевич