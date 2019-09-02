Московские франчайзи смогут вернуть до 1 млн рублей затрат на оборудование

Со 2 сентября предприниматели в Москве, работающие по франшизе, могут подать заявку для компенсации части затрат на покупку оборудования. Таким образом бизнесмены могут вернуть до 1 млн руб., сообщает пресс-служба столичной мэрии. Заявки принимаются до 1 ноября.

В мэрии уточнили, что работающие по франшизе предприниматели могут покрыть 25% расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35% — отечественного. Также бизнесмены могут возместить проценты по кредитам: до 7,25% в пределах ключевой ставки при приобретении иностранного оборудования и до 12,25% — отечественного.

Чего ждать от рынка франчайзинга в ближайшие годы, читайте в материале журнала «Огонек».