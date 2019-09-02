Автомобили на заказ

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как разные автомобильные бренды смотрят на возможность модернизировать свои машины в соответствии с пожеланиями клиента.

Если верить британскому изданию Autocar, компания Bugatti не будет делать эксклюзивные модели по заказу конкретных клиентов. Так якобы сказал в интервью журналистам глава подразделения французской марки по спецпроектам Пьер Роммельфангер. «Для нашей компании не составляет проблем сделать автомобиль по требованиям покупателя,— пояснил топ-менеджер Bugatti,— но марка никогда на это не пойдет. Каждая модель должна соответствовать концепции бренда, и поэтому только дизайнеры марки будут решать, какую машину делать. Покупатели повлиять на это не могут, какие бы астрономические суммы они нам за это ни готовы были бы заплатить».

Наверняка за этим решением стоят не эмоции, а холодный расчет. Дескать, если марка пойдет кому-то навстречу и выпустит автомобиль-китч, то репутационные потери могут оказаться больше, чем заработанные на этом проекте деньги. Но любопытно, что есть и иная точка зрения на вопрос.

Пару лет назад я имел честь беседовать с главой марки Rolls-Royce, господином Торстеном Мюллером-Отвосом, которого спросил, насколько они готовы пойти навстречу клиенту в индивидуализации их заказов. Ведь среди покупателей Rolls-Royce есть и арабские шейхи, и американские рэперы, и успешные предприниматели из Китая. У всех свое представление о прекрасном, и многим из них не чужда точка зрения, что раз я такой богатый, значит, и самый умный. Возьмутся ли в компании делать автомобиль с капотом из чистого золота, фигуркой Микки Мауса вместо «Парящей леди» или еще какими-нибудь фантазиями, которых, вероятно, немало в голове любого из потенциальных покупателей Rolls-Royce? Вот что мне ответил глава знаменитой британской автомобильной марки: «Для многих наших покупателей приобретение Rolls-Royce, такого, как он хочет,— это мечта, к которой человек, может быть, шел долгие годы. Как вы думаете, вправе ли мы отбирать у человека его мечту?»