Сделка по покупке завода H+H в Ленобласти может быть закрыта в ближайшие недели

Сделка по покупке завода датской H+H в Ленобласти ПАО «Группа ЛСР» может быть закрыта до середины сентября. Об этом заявил совладелец компании Андрей Молчанов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, закрытие производства или профилирование не планируется.

Напомним, что предприятие расположено в Волосовском районе Ленинградской области. Выпускает строительные изделия из автоклавного газобетона. Было открыто в 2009 году. Параметры сделки не раскрываются, но ранее эксперты оценивали завод в сумму от 700 млн до 1 млрд рублей.