Товарный знак краснодарского завода «Седин» запретили продавать без торгов

Кредиторы ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод “Седин”» приняли решение запретить конкурсному управляющему банкрота Евгению Слушкину продавать товарный знак предприятия без проведения торгов. За такое решение проголосовали 54,65% участвующих в собрании кредиторов, сообщается в протоколе, опубликованном в ЕФРСБ.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, договор купли-продажи товарного знака «Седин» был заключен с единственным участником несостоявшихся торгов по реализации имущества банкрота – ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС). ЮЗТС планировал приобрести интеллектуальную собственность за 500 тыс. руб.

Завод «Седин» был признан банкротом в мае 2016 года. По данным Kartoteka.ru, завод является правообладателем одноименного товарного знака, представляющего собой графический знак с изображением букв ЗС. Он применяется для продукции машиностроения. В ходе банкротства товарный знак был включен в конкурсную массу.

На мощностях завода «Седин» в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС).

Дмитрий Михеенко