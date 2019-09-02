Концепцию развития Стрелки разработает нижегородская компания за 6,8 млн рублей

Нижегородское ООО «Офис открытой архитектуры» признано победителем аукциона на право создания концепции развития территории Стрелки, в рамках конкурса компания набрала 14,5 баллов. Стоимость контракта составит 6,8 млн руб., работы будут выполнены за 90 дней (3 месяца), сообщается на сайте заказчика – АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области». Максимальная цена контракта составляла 6,95 млн руб.

Победителю аукциона не обходимо проанализировать, кто является потенциальным пользователем территории Стрелки и что жители хотят там видеть, определить, какие туристические и коммерческие объекты надо разместить, сформировать видение комфортных для горожан и гостей города общественных пространств и разработать визуальный проект развития территории.

В конкурсе также участвовало ООО «Институт территориального планирования “Урбанистика”» (Санкт-Петербург), которое получило 12,25 баллов. Компания попросила за свои услуги 5 млн руб., на разработку концепции потребовалось бы 110 дней (чуть более 3,5 месяцев). Комиссия посчитала, что деловая репутация у «Урбанистики» ниже, чем у «Офиса открытой архитектуры» (13 наград против более 16), а сроки выполнения работ больше.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Офис открытой архитектуры» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной является деятельность в области архитектуры. Бенефициар и директор предприятия – Алексей Каменюк. Финансовые показатели за 2018 год не раскрываются.

Подробнее о перспективах развития территории – в материале “Ъ-Приволжье” «Стрелка указывает в разные стороны».

Анастасия Еремина