На Байкале установили бюст Путина, чтобы привлечь внимание к проблемам

Жители Иркутской области установили на острове Ольхон озера Байкал бюст президента России Владимира Путина, чтобы глава государства обратил внимание на местные проблемы. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Байкальская правовая аномалия».

На постаменте под бюстом президента сделана надпись «Гарант Конституции». «Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы нарушить либо то, либо другое постановление»,— сказал один из активистов.

По словам авторов акции, жители побережья озера «фактически подвергаются дискриминации из-за того, что живут на Байкальской природной территории». «Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое»,— говорится в обращении.

Жители острова Ольхон этим летом несколько раз устраивали акции протеста против включения населенных пунктов в Прибайкальский национальный парк. Новый статус накладывает ограничения на строительство, сельское хозяйство и операции с недвижимостью.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Байкал попал в мутную историю»

Илья Галагуз