Как покупки по карте могут принести доход по вкладу

Хочется начать статью с изъезженного клише, что банковские карты прочно вошли в нашу жизнь, но это действительно так. Для тех, кто оплачивает покупки картой, мы предлагаем открыть вклад «Доходный Х2».



Какие условия по вкладу

Чем больше тратите по карте БКС Банка, тем выше ставка по вкладу. Если тратить меньше 30 тыс. в месяц, ставка составит скромные 3,5% годовых. Тратите 30—70 тыс. — получите 7% годовых. Одна из лучших ставок — для тех, кто тратит от 70 тыс. и более в месяц. Они получают 8% годовых.

Вклад открывается от 10 тыс. до 3 млн на 365 дней, пополнений и досрочного снятия без потери процентов нет. Поэтому лучше заранее подготовьте крупную сумму, чтобы не упустить ставку.

Что получите дополнительно

Не только ставка по вкладу станет выше. Чем больше будете тратить по карте, тем больше получите БКС бонусов. Мы начисляем до 1% бонусами от всех покупок, до 10% — в любимой категории и до 30% по спецпредложениям партнеров. Размер бонусов зависит от выбранного пакета услуг, по которому будет обслуживаться карта.

Бонусы обмениваются по курсу 1 бонус = 1 рубль. Конвертируйте бонусы в деньги: мы не ограничиваем максимальную сумму возврата. Накопленные бонусы не сгорают.

Кому стоит рассмотреть вклад

Рассмотрите, если не только ищете высокую ставку, но и хотите получать хорошие банковские бонусы за пользование картой. В этом смысле карта БКС Банка станет хорошим подспорьем.

Мы предлагаем неплохой кэшбэк со всех покупок, а в повышенных у нас партнеры, услугами которых вы наверняка пользуетесь. В августе 2019 г. это сервисы поиска авиабилетов, агрегаторы страховок, туров, отелей, экскурсий — путешественникам может понравиться.

Почитайте подробные юридические условия по вкладу. Акционерное общество «БКС Банк», универсальная лицензия Банка России №101 от 29.11.2018. Выдана без ограничения срока действия. www.bcs-bank.com. Реклама. Предложение действительно на дату публикации: 02.09.2019.

Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно. Клиент может иметь только один действующий депозит «Доходный х2». Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком из суммы депозита.