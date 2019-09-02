Россиянин Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом»

Российский форвард Иван Барбашев подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз». По контракту нападающий будет получать $1,475 млн в год, сообщает пресс-служба команды.
Барбашев начал играть за «Сент-Луис Блюз» в 2017 году. В сезоне-2018/19 он провел 80 матчей, заработав 26 очков (14 голов и 12 результативных передач).
Напомним, в прошлом сезоне «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Подробности — в публикации “Ъ” «Тридцать первые стали первыми».
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