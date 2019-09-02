Стоимость строительства участка Европа - Западный Китай в Татарстане превысит 37 млрд рублей

На создание участка платной трассы из Европы в Западный Китай на территории Татарстана потратят более 37 млрд руб. Из них 4,3 млрд руб. планируют выделить из госбюджета, 9,5 млрд — из республиканского, оставшиеся 23,8 млрд — деньги частного инвестора, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минтранса региона.

За счет платной дороги Москва – Казань будет увеличен турпоток в Татарстан. А новый мостовой переход через Волгу станет толчком для развития туризма в Камско-Устьинском, Спасском, Зеленодольском районах и в Казани, считают в министерстве.

Новая платная трасса в Татарстане соединит три федеральные автодороги, что обеспечит транзитное движение транспорта в обход Казани, а также по кратчайшему пути свяжет ОЭЗ «Иннополис» с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера. Кроме того, автодорога Москва-Казань будет составной частью международного транспортного маршрута Запад — Восток, предусматривающего развитие сети скоростных трасс в сторону Екатеринбурга и до границы с Казахстаном через Омск.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать все варианты автодороги Москва-Казань.

"Ъ-Казань"