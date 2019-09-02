Иркутская область, ЯНАО и Югра возглавили рейтинг регионов с самым доступным электричеством

По данным «РИА Новости», больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Лидерство Иркутской области эксперты обуславливают тем, что там самая низкая в России цена на электроэнергию (чуть больше 1 руб. за 1 кВт•ч).
Самая дорогая электроэнергия — на Чукотке (1 кВт•ч стоит более 8,2 руб.), при этом в рейтинге регион занимает 14-е место. На последней строчке расположилась Калмыкия.
В топ-10 рейтинга вошли:
Последняя десятка рейтинга выглядит следующим образом:
Как сообщал “Ъ”, Минэкономики предлагало ввести в России соцнормы потребления электроэнергии для населения. Инициатива не нашла поддержки у общества, и в правительстве решили отложить ее обсуждение на неопределенный срок. К дискуссии власти пообещали вернуться после оценки финансовых последствий для граждан.
Подробности — в публикации “Ъ FM” «Соцнормы по электроэнергии отключили от реализации».
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