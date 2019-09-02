Иркутская область, ЯНАО и Югра возглавили рейтинг регионов с самым доступным электричеством

По данным «РИА Новости», больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Лидерство Иркутской области эксперты обуславливают тем, что там самая низкая в России цена на электроэнергию (чуть больше 1 руб. за 1 кВт•ч).

Самая дорогая электроэнергия — на Чукотке (1 кВт•ч стоит более 8,2 руб.), при этом в рейтинге регион занимает 14-е место. На последней строчке расположилась Калмыкия.

В топ-10 рейтинга вошли:

1. Иркутская область

2. ЯНАО

3. Югра

4. Мурманская область

5. Сахалинская область

6. Красноярский край

7. Республика Хакасия

8. Тюменская область

9. Москва

10. Ненецкий автономный округ.

Последняя десятка рейтинга выглядит следующим образом:

76. Республика Северная Осетия — Алания

77. Костромская область

78. Алтайский край

79. Ставропольский край

80. Карачаево-Черкесская Республика

81. Псковская область

82. Республика Алтай

83. Ивановская область

84. Республика Адыгея

85. Республика Калмыкия.

Как сообщал “Ъ”, Минэкономики предлагало ввести в России соцнормы потребления электроэнергии для населения. Инициатива не нашла поддержки у общества, и в правительстве решили отложить ее обсуждение на неопределенный срок. К дискуссии власти пообещали вернуться после оценки финансовых последствий для граждан.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Соцнормы по электроэнергии отключили от реализации».