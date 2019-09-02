02 сентября, понедельник
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Иркутская область, ЯНАО и Югра возглавили рейтинг регионов с самым доступным электричеством

По данным «РИА Новости», больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Лидерство Иркутской области эксперты обуславливают тем, что там самая низкая в России цена на электроэнергию (чуть больше 1 руб. за 1 кВт•ч).

Самая дорогая электроэнергия — на Чукотке (1 кВт•ч стоит более 8,2 руб.), при этом в рейтинге регион занимает 14-е место. На последней строчке расположилась Калмыкия.

В топ-10 рейтинга вошли:

  • 1. Иркутская область
  • 2. ЯНАО
  • 3. Югра
  • 4. Мурманская область
  • 5. Сахалинская область
  • 6. Красноярский край
  • 7. Республика Хакасия
  • 8. Тюменская область
  • 9. Москва
  • 10. Ненецкий автономный округ.

Последняя десятка рейтинга выглядит следующим образом:

  • 76. Республика Северная Осетия — Алания
  • 77. Костромская область
  • 78. Алтайский край
  • 79. Ставропольский край
  • 80. Карачаево-Черкесская Республика
  • 81. Псковская область
  • 82. Республика Алтай
  • 83. Ивановская область
  • 84. Республика Адыгея
  • 85. Республика Калмыкия.

Как сообщал “Ъ”, Минэкономики предлагало ввести в России соцнормы потребления электроэнергии для населения. Инициатива не нашла поддержки у общества, и в правительстве решили отложить ее обсуждение на неопределенный срок. К дискуссии власти пообещали вернуться после оценки финансовых последствий для граждан.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Соцнормы по электроэнергии отключили от реализации».

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