02 сентября, понедельник
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Восьмой тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Уфа»—«Оренбург» 1:2

Кротов, 68 — Деспотович, 40 (пен.), Зотов, 66. Удаления: Пуцко, 45+1 — Шахов, 53

«Рубин»—«Сочи» 0:3

Цаллагов, 22; Кудряшов, 52; Карапетян, 90+3

«Локомотив»—«Ростов» 1:2

Антон Миранчук, 81 — Шомуродов, 41, 58

«Ахмат»—«Тамбов» 1:1

Бериша, 90+2 — Осипенко, 5

«Урал»—«Краснодар» 2:4

Бавин, 21; Эль-Кабир, 68 — Скопинцев, 19; Ари, 38; Уткин, 80; Вандерсон, 82

«Арсенал»—ЦСКА 1:2

Лесовой, 10 — Ахметов, 17; Гогуа, 74

«Спартак»—«Зенит» 0:1

Жирков, 41

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Краснодар»852115:717
2. «Зенит»852110:317
3. «Ростов»852114:1117
4. ЦСКА851210:616
5. «Локомотив»842213:814
6. «Спартак»842210:814
7. «Арсенал»841311:1013
8. «Урал»831414:1810
9. «Рубин»83145:810
10. «Уфа»831410:1010
11. «Динамо»82336:69
12. «Ахмат»82245:128
13. «Крылья Советов»821510:117
14. «Сочи»81345:106
15. «Оренбург»81259:145
16. «Тамбов»81257:125
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