Восьмой тур

«Уфа»—«Оренбург» 1:2
Кротов, 68 — Деспотович, 40 (пен.), Зотов, 66. Удаления: Пуцко, 45+1 — Шахов, 53
«Рубин»—«Сочи» 0:3
Цаллагов, 22; Кудряшов, 52; Карапетян, 90+3
«Локомотив»—«Ростов» 1:2
Антон Миранчук, 81 — Шомуродов, 41, 58
«Ахмат»—«Тамбов» 1:1
Бериша, 90+2 — Осипенко, 5
«Урал»—«Краснодар» 2:4
Бавин, 21; Эль-Кабир, 68 — Скопинцев, 19; Ари, 38; Уткин, 80; Вандерсон, 82
«Арсенал»—ЦСКА 1:2
Лесовой, 10 — Ахметов, 17; Гогуа, 74
«Спартак»—«Зенит» 0:1
Жирков, 41
Турнирная таблица
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