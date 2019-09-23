Надежда Савченко, телеведущая

С инсайтом наперевес

Надежда Савченко стала политическим комментатором на украинском телеканале. А ведь еще совсем недавно бывший депутат, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, подавала документы в центр занятости и жаловалась, что из-за судимости не может вновь поступить на службу в Вооруженные силы Украины, а потому ищет работу, «которая будет ограничена в контактах с людьми и будет более физической». Но герой Украины недолго была безработной, и на пенсию мамы, как она опасалась, жить ей не пришлось. Она уже снялась в анонсе ток-шоу «Комментатор. Верховная рада с инсайтом», опубликованном на YouTube-канале Zik: «Я нахожусь здесь не для политиков, не для олигархов, не для журналистов. Я нахожусь здесь для вас, украинцы. Для того, чтобы рассказать вам секреты Верховной рады, что обсуждается в кулуарных разговорах… Я говорю вам правду». Не все украинцы, правда, оценили новую телеведущую с ее правдой — в Сети полно комментаторов, осуждающих Савченко за косноязычие, отсутствие харизмы и нетелегеничность. Некоторые уверены, что рейтинги с такой ведущей у программы будут низкие, ведь даже когда Савченко в июле баллотировалась в парламент Украины, за нее проголосовали только восемь человек. Но руководство телеканала все же надеется на чуть большее количество зрителей.

Наталья Радулова