«Авангард» взял первый приз

Очередной сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем за Кубок открытия. Он получился увлекательным и закончился гостевой победой «Авангарда» над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА — 3:1, состоявшейся в том числе благодаря удивительному голу Максима Чудинова сверхдальним броском.

Открывать сезон матчем двух сильнейших клубов предыдущего чемпионата — традиция КХЛ. На этот раз в нем сошлись ЦСКА, сохранивший всех главных действующих лиц «золотого» розыгрыша Кубка Гагарина и считающийся несомненным фаворитом очередного первенства, и всухую проигравший ему весной в финале play-off «Авангард». Он как раз пережил небольшую перестройку, потеряв нескольких ключевых персонажей, но и подписав ряд интересных игроков вроде Свена Андригетто, Вячеслава Войнова и Никиты Щербака.

Поначалу казалось, что омской команде взять «разминочный» приз не суждено. ЦСКА был гораздо энергичнее, свежее и счет в середине первого периода открыл — отличился Максим Шалунов. «Авангард», однако, поднял голову перед перерывом и в большинстве благодаря Коди Франсону счет сравнял.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

А в середине второй двадцатиминутки случилось нечто экстраординарное. Защитник «Авангарда» Максим Чудинов запустил шайбу в сторону ворот ЦСКА с четырех десятков метров. Это был вроде бы подарок для армейского голкипера Ларса Юханссона. Однако шайба перед ним вильнула в сторону… и оказалась в сетке.

Неожиданный гол добавил «Авангарду» уверенности, и вплоть до завершения матча он ни в чем ЦСКА не уступал. А в концовке все тот же Коди Франсон поразил пустые ворота, добив хозяев. Так что чемпионат, можно сказать, стартовал с сюрприза.

Арнольд Кабанов