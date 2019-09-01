Продажи люксовых автомобилей в России упали на 5% за семь месяцев

Объем российского рынка премиальных автомобилей сократился на 5% за январь—июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из данных «Автостата». Всего в России зарегистрировано 774 люксовых автомобилей.

«При этом больше половины марок, которые мы традиционно относим к люксовому сегменту, показали рост: Lamborghini (+283% до 88 шт.), Rolls-Royce (+92% до 94 шт.), Bentley (+38% до 204 шт.), Ferrari (+5% до 20 шт.)»,— отмечается в сообщении.

Несмотря на падение продаж Mercedes-Benz Maybach S-Class на 34% (до 284 шт.), эта марка остается самой популярной моделью в сегменте Luxury. На ее долю пришлось 37% всего рынка премиальных автомобилей.

Больше всего люксовых автомобилей было куплено в Москве — 442 шт., Московской области — 82 шт. и Санкт-Петербург, где было приобретено 73 машины.

Напомним, Минпромторг ежегодно публикуют список автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь», то есть те, которые стоят более 3 млн руб. Счетная палата обнаружила, что в 2019 году несколько моделей дорогих автомобилей не попали в список транспортных средств, облагающихся налогом с повышающим коэффициентом. В перечне не оказалось Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.