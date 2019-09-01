Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова. В обстреле господин Якубов обвинил вооруженные силы Украины.

По его словам, инцидент произошел в селе Коминтерново, куда приехали сотрудники ОБСЕ для фиксации последствий вчерашнего обстрела. После обстрела фиксацию следов прекратили.

Напомним, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик действует режим бессрочного прекращения огня. Соглашение было достигнуто трехсторонней контактной группой и вступило в силу 21 июля. После заключения соглашения стороны конфликта не раз заявляли о нарушениях режима.

Подробнее о решение конфликта на юго-востоке Украины — в публикации “Ъ” «Проблемы мира и оптимизма».