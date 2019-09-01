Запущено рабочее движение на участках Богатырского и Комендантского проспектов

В Петербурге 1 сентября запустили рабочее движение на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы. Об этом сообщили в Смольном.

Работы на объектах ведут компании «Орион плюс» и «ЭкспрессСтрой». Окончание строительства на участках, включая карманы и боковые съезды во дворы, запланировано на 2020 год.

Добавим, что работы на Богатырском проспекте ведутся с 2013 года, а на Комендантском — с 2012 года. Ранее сообщалось, что расширение Богатырского проспекта оценивается в 420 млн руб., а продление Комендантского — в 250 млн руб.