Рабочее движение по новым участкам Богатырского и Комендантского проспектов откроют к сентябрю

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил к 1 сентября запустить рабочее движение по новым участкам Богатырского и Комендантского проспектов в Приморском районе города.

Работы на объектах ведут компании «А-Проект» и «ЭкспрессСтрой». Окончание строительства на объектах, включая карманы и боковые съезды, запланировано на 2020 год.

Напомним, что весной Смольный подписал дополнительные соглашения с подрядными организациями на продление сроков исполнения контрактов. Общая стоимость работ выросла на 54 млн рублей. Теперь расширение Богатырского проспекта оценивается в 420 млн руб., а продление Комендантского — в 250 млн руб.

К компании «А-проект» ООО «Авангард инжиниринг» на днях подало банкротный иск на 1,5 млн руб.