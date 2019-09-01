Она утонет

На завершающейся неделе президент Индонезии Джоко Видодо в телевизионном обращении к нации назвал место, где будет построена новая столица страны. Расходы на строительство с нуля на острове Калимантан оцениваются в 466 трлн. индонезийских рупий ($33 млрд.). Нынешняя столица Джакарта — один из самых загрязненных и самый быстро тонущий город мира.

Джакарта построена на болотистых почвах на берегу Яванского моря. Через нее протекает 13 рек. В городе часто происходят наводнения, особенно в сезон муссонов. Около 40% города лежит ниже уровня моря. И ситуация быстро ухудшается. В северной части города за последние 10 лет уровень воды поднялся на 2,5 метра, и в некоторых районах продолжает подниматься со скоростью 25 сантиметров в год. В западной части города земля проседает на 15 сантиметров в год, в восточной — на 10 сантиметров в год. Город фактически исчезает с лица земли. Хери Андреас из Бандунгского технологического института в интервью BBC предсказал, что к 2050 году 95% северной Джакарты окажется под водой.

Одна из причин затопления состоит в выкачивании грунтовых вод. Только 60% территории города покрыты водопроводной сетью. В некоторых районах водопроводная вода непригодна к употреблению. Это вынуждает миллионы людей бурить скважины, чтобы использовать грунтовые воды для питья и в хозяйственных целях. В результате почва проседает, уровень земли понижается, а уровень воды, соответственно, повышается.

После наводнения 2007 года, унесшего жизни 76 человек и сделавшего вынужденными переселенцами полмиллиона жителей Джакарты, был начат проект интегрированного развития береговой линии столицы, получивший громкое название «Великая морская стена Джакарты».

Проект оценивается в $40 млрд. По плану, в море должна быть построена гигантская стена в форме Гаруды (громадной мифической птицы, национального символа Индонезии). Длина стены должна была составить 32 км, также в море должны появиться 17 искусственных островов. Детали проекта на протяжении последнего десятилетия постоянно пересматривались. Вторая фаза проекта, то есть собственно строительство стены, рассчитанная на 10—15 лет, вот-вот начнется. Предполагалось, что Великая морская стена решит проблему погружения Джакарты под воду, но в выпущенном два года назад голландскими экологами докладе говорится, что проект способен лишь замедлить темпы этого погружения. В прошлом месяце президент Видодо раскритиковал медленные темпы осуществления проекта: «Этот громадный проект нужно осуществить быстро, чтобы Джакарта не утонула в море».

То, что Джакарта тонет, не единственная проблема индонезийской столицы. Это один из самых густонаселенных городов мира, в котором живет более 10 млн человек, а с пригородами — около 30 млн человек. По данным швейцарской службы мониторинга качества воздуха AirVisual, Джакарта занимает в разные дни года третье или второе место в мире по загрязненности воздуха.

В городе также очень высокая плотность населения — 14 464 человека на кв. км. Это чуть выше показателя самого густонаселенного административного района Москвы — СВАО. При этом, в отличие от Москвы, в Джакарте преобладает малоэтажное строительство. В Джакарте также очень тяжелая ситуация с дорожным движением. В городе насчитывается 17 млн автомобилей. Большую проблему для нынешней индонезийской столицы составляет сбор и переработка мусора.

Планы переноса столицы из Джакарты периодически обсуждались с момента провозглашения независимости страны в 1945 году. Но только при президенте Видодо дело дошло до конкретных предложений и решений.

Столица будет перенесена примерно на 1000 км к востоку, на остров Калимантан. Этот третий по величине остров в мире разделен между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем. В телевыступлении президент Видодо заявил, что для новой столицы выбрано стратегически удачно расположенное место — в центре Индонезии и близко к крупным городам. «На Джакарте сейчас лежит чрезмерно тяжелое бремя: это одновременно административный, деловой, финансовый центр, центр торговли и услуг»,— сказал президент.

Под строительство нового города выделен участок земли площадью 40 000 га неподалеку от городов Баликпапан и Самаринда. Строительство должно начаться в 2021 году. А на 2024 год запланировано начало переезда в новый город примерно 1,5 млн госслужащих и членов их семей из Джакарты. Проект стоимостью 466 трлн индонезийских рупий ($33 млрд) будет финансироваться из госбюджета с привлечением частного капитала.

«Мы не хотим делать это второпях, но мы хотим сделать это как можно скорее»,— сказал президент Видодо. Одной из причин выбора места для новой столицы он назвал «безопасность».

Президентский план переноса столицы должен быть утвержден парламентом страны.

Правительство Индонезии не бросит Джакарту на произвол судьбы в связи с переездом столицы. Как заявил в интервью агентству Reuters министр планирования Индонезии Бамбанг Броджонегоро, на модернизацию города в течение 10 ближайших лет планируется потратить 571 трлн рупий ($40,18 млрд), то есть даже больше, чем на строительство новой столицы.

«Джакарта для Индонезии это центр всего. Мы выведем из центра административные органы, но финансы, бизнес, торговля останутся»,— сказал господин Броджонегоро.

В планах модернизации сделать городской водопровод доступным для всех. Также планируется строительство новой городской системы канализации.

Газета Jakarta Post отмечает, что переезд госслужащих вряд ли сильно изменит жизнь в Джакарте. Она останется главным городом страны, в котором расположены фондовая биржа, лучшие в стране торговые центры, кинотеатры, театры, художественные галереи, школы, вузы и больницы. В городе сохранятся высокие цены на недвижимость. Статья называется «В Джакарте все будет хорошо».

Алексей Алексеев