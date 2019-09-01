Движение аэроэкспрессов в аэропорт Гонконга приостановлено на фоне протестов

В связи с новыми акциями протеста в Гонконге движение скоростных поездов из центра города в международный аэропорт Чек Лап Кок было приостановлено. В обратном направлении экспрессы курсируют с десятиминутным интервалом.

Как сообщается на сайте оператора железнодорожных сетей MTR, по требованию правительства Гонконга и администрации аэропорта также было изменено расписание движения поездов на нескольких других станциях.

Накануне в Гонконге вновь прошли многотысячные несанкционированные акции протеста, более 30 человек были госпитализирвоаны. Акции не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Сейчас власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе (САР) Китая. Глава САР Кэрри Лам провела за закрытыми дверями встречу с представителями протестующей молодежи, но — безрезультатно. Госпожа Лам пообещала не вводить чрезвычайное положение, но путей выхода из тупика не предложила.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».