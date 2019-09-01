Андрей Рублев набивает руку тай-брейками

Впервые за 11 лет в четвертом круге мужского одиночного разряда на турнире Большого шлема сыграют сразу два россиянина. Это стало известно после того, как в 1/16 финала Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, Андрей Рублев со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3 в красивой борьбе победил австралийца Ника Кирьоса. Вернувшись в топ-40 мирового рейтинга, Рублев завтра встретится с итальянцем Маттео Берреттини, занимающим там 25-е место. А 5-я ракетка мира Даниил Медведев уже предстоящей ночью сыграет с Домиником Кепфером из Германии, пробивавшимся в основную сетку через квалификацию.

Выход в четвертый круг чемпионата Большого шлема — почти гроссмейстерский результат. Он, конечно, никому ничего не гарантирует, но все-таки говорит об определенной зрелости того или иного игрока. Показательно, что до нынешнего US Open Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев, три молодых россиянина, заявивших о себе в последние годы, в общей сложности достигали этой стадии всего лишь шесть раз. А сразу двух российских теннисистов в четвертом круге одного турнира Большого шлема не было более одиннадцати лет, после того как на Wimbledon 2008 года Михаил Южный в 1/8 финала уступил Рафаэлю Надалю, а Марат Сафин добрался до полуфинала и проиграл Роджеру Федереру.

И вот, наконец, Даниил Медведев и Андрей Рублев одновременно прошли на мэйджоре почти половину турнирного пути. Сенсацией это считать не стоит. Все-таки Медведев благодаря блестящему выступлению на американском харде в течение последнего месяца поднялся в рейтинге на пятое место и, по мнению многих специалистов, в том числе эксперта телеканалов Eurosport экс-первой ракетки мира шведа Матса Виландера, еще перед стартом мог рассчитывать даже на место в полуфинале.

Да, новому российскому лидеру непросто даются затяжные матчи, с чем связаны его не слишком внушительные на данный момент успехи на турнирах Большого шлема. Да, его беспокоит дикая усталость, накопившаяся в августе. Медведев не скрывает, что по утрам разминается с трудом. Но зато из трех соперников пока по-настоящему серьезным был только один, талантливый 37-летний испанский ветеран Фелисиано Лопес. Его россиянину удалось одолеть в продолжавшейся четыре партии очень тяжелой психологической дуэли, настроив против себя американских болельщиков и продемонстрировав не очень часто встречающееся умение умение конвертировать отрицательные эмоции публики в собственный положительный результат.

А вот для Рублева же возвращение в число 16 сильнейших на Открытом чемпионате США — достижение, пожалуй, сейчас более серьезное.

Ведь после своего прорыва двухлетней давности в четвертьфинал US Open он из-за травм провел всего четыре «мэйджора» и выиграл на них три матча. При этом с жеребьевкой Рублеву не повезло. Уже на старте ему достался восьмой номер мирового рейтинга — грек Стефанос Циципас, которого удалось переиграть лишь после почти четырех часов борьбы на выживание, когда мышцы обоих теннисистов сводили судороги.

Правда, затем Рублев получил небольшую передышку. Дело в том, что 34-летний француз Жиль Симон в первом круге набегался еще больше него и после первого сета отказался от продолжения встречи. Но дальше россиянина ждал Ник Кирьос, тот самый талантливый австралиец, от которого любой соперник может ждать каких угодно неприятностей, что, в частности, доказала его победа над Медведевым в финале августовского турнира в Вашингтоне.

Родившийся в Канберре сын художника, грека по национальности, и бывшей принцессы одного из малайских султанатов, Кирьос обладает неустойчивой психикой и надежным чувством мяча, которое изменяет ему очень редко.

И первые две партии Кирьос был очень хорош как у сетки, так и на задней линии, порой просто издеваясь над Рублевым с помощью укороченных ударов и свечей.

Но тот не только стойко переносил все эти муки, но и остро контратаковал, стремясь свести к минимуму собственный брак. К тому же при розыгрыше решающего очка в первом сете на какие-то миллиметры Кирьос ошибся при выполнении форхенда по линии, что показала система электронного повтора, а на финише второй партии не сумел отразить очень удачный глубокий прием россиянина.

В третьем сете решающим оказался шестой гейм, в котором Рублев умудрился сделать единственный за весь матч брейк. В итоге — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 51 минуту. Подав навылет 30 раз, Кирьос так и не сумел найти контраргументов практически безупречной игре соперника.

В 204 розыгрышах Рублев допустил лишь 14 невынужденных ошибок, что можно считать просто выдающимся показателем, и выиграл активными ударами 34 очка.

Вытянув с учетом встречи с Циципасом три тай-брейка из четырех, Рублев гарантировал себе возвращение в топ-40 мирового рейтинга и теперь в понедельник встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который занимает там 25-е место, а по очкам, набранным в нынешнем сезоне, входит в число пятнадцати лучших.

Соперником же Медведева сегодня ночью по московскому времени будет Доминик Кепфер — 25-летний немец, стоящий за пределами первой сотни. Он пробивался в основную сетку через квалификацию, но обыграл в 1/16 финала «посеянного» под 17-м номером грузина Николоза Басилашвили.

Евгений Федяков