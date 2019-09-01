Глава Минтруда рассказал о росте числа лиц старше трудоспособного возраста среди занятых

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что за последние пять лет в России доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых увеличилась с 8,5 % до 9,6 %. В ходе встречи министров труда и занятости стран G20 он отметил, что более 95% экономически активного населения страны работают.

«Сейчас в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста»,— уточнил господин Топилин (цитата по «РИА Новости»).

Встреча в японском городе Мацуяма проходит 1–2 сентября. На ней будут обсуждаться вопросы занятости работников пожилого возраста, увеличения продолжительности трудовой деятельности, проблемы трудоустройства населения на фоне демографических изменений.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда сообщила, что больше половины предпенсионеров в России оказались безработными. Только 4 из 10 миллионов россиян этого возраста трудоустроены. Речь идет о людях, которым до выхода на пенсию остается пять лет. Ранее в Министерстве труда заявляли, что уровень безработицы среди предпенсионеров будет только расти.

Подробнее – в материале “Ъ FM” «Предпенсионеры ищут свою нишу на рынке труда».