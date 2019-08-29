Предпенсионеры ищут свою нишу на рынке труда

Больше половины предпенсионеров в России оказались безработными. Только 4 из 10 миллионов россиян этого возраста трудоустроены, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда. Речь идет о людях, которым до выхода на пенсию остается пять лет. Ранее в Министерстве труда заявляли, что уровень безработицы среди предпенсионеров будет только расти. Это связывают с нежеланием работодателей нанимать возрастных сотрудников.

На этом фоне некоторые компании, напротив, решили более активно нанимать пенсионеров и тех, кто вскоре готовится выйти на пенсию. Основательница бренда женской одежды Camille Cassard Татьяна Герекли убеждена, что такие работники гораздо профессиональнее. Она сама организовала бизнес в 53 года. «Весь мой персонал — это люди пенсионного и предпенсионного возраста. В работе они более ответственные, профессиональные, потому что у них больше опыта и знаний. У меня единственный человек, которому 35 лет,— это дизайнер. Конечно, идут на работу, почему же нет? У нас при наших пенсиях выжить невозможно. Мы будем работать до последнего.

Это новый тренд европейский, что сотрудник должен быть молодым, амбициозным и так далее. Но это самая большая ошибка работодателей по той простой причине, что молодые и амбициозные хотят бегать, но не хотят ходить. Кроме того, они имеют очень низкий уровень квалификации. Я сама, будучи в предпенсионном возрасте, в 53 года осталась за бортом. Да, это люди “серебряной экономики”, которые становятся перед пенсией никому не угодны. Зачастую службы занятости им предлагают стоять на бирже до определенного времени и уходить на пенсию. Но я эту ситуацию сломала. Мне было очень сложно убедить службу занятости, чтобы они меня отправили по программе самозанятости на организацию своего собственного бизнеса»,— рассказала Герекли.

Чтобы остаться востребованными на рынке труда, россиянам придется постоянно развиваться, а не просто ждать выхода на пенсию, говорит президент портала Superjob Алексей Захаров: «Никакой особой проблемы с трудоустройством предпенсионеров нет, потому что это самые квалифицированные люди в большинстве своем. Они обучают всех вокруг, у них пик производительности, у них все хорошо. У отдельных людей, которые в силу низкой квалификации перед пенсией оказались без работы, действительно тяжелая ситуация и практически никаких шансов на переобучение. Они потому и без работы, что за последние 20 лет не научились тому, что рынок требует сегодня.

Никаких других рецептов человечество не придумало — только постоянное повышение собственной квалификации, нахождение в тонусе».

Сейчас крупные компании, вероятно, будут брать на работу предпенсионеров даже более охотно — для улучшения своего имиджа, считает совладелец и вице-президент TWIGA Communication Group Карина Оганджанян: «Если посмотреть на структуру сегодняшних активаций на тему социальной ответственности, наши очень крупные и среднекрупные компании в основном читают это как ответственность за людей, которые с ними работают — это пункт один. Совершенно очевидно, что в первую очередь мы занимаемся теми людьми, которые работают у нас. Появляется большое количество ответственности внутри компаний за инклюзивность — это приглашение тех людей, которые имеют какие-то нестандартные форматы. Естественно, выстраивание себя как ответственного бренда — это принципиально важная составляющая. И ее я лет десять уже наблюдаю».

Правительство также запустило программу переподготовки для предпенсионеров. Заявки на профессиональное переобучение подали 17 тыс. россиян.

Глеб Силко