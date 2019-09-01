В немецком Эссене во время концерта рухнула декорация, пострадали более 20 человек

В Эссене, Германия, во время концерта рэперов Marteria и Casper из-за непогоды обрушился светодиодный экран, есть пострадавшие, передает Die Welt. На мероприятие в субботу вечером собрались около 20 тыс. человек.

Однако случившаяся гроза и сильный ветер обрушили часть сценического оборудования. По предварительным данным, пострадали 23 человека.

Rund 20.000 Zuschauer haben das Gelande gegen 21.30 Uhr verlassen. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen. pic.twitter.com/Paji9x9JUr — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) August 31, 2019

Организаторы остановили концерт.