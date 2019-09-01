01 сентября, воскресенье
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В немецком Эссене во время концерта рухнула декорация, пострадали более 20 человек

В Эссене, Германия, во время концерта рэперов Marteria и Casper из-за непогоды обрушился светодиодный экран, есть пострадавшие, передает Die Welt. На мероприятие в субботу вечером собрались около 20 тыс. человек.

Однако случившаяся гроза и сильный ветер обрушили часть сценического оборудования. По предварительным данным, пострадали 23 человека.

Организаторы остановили концерт.

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