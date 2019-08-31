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Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа

На встрече в Варшаве представители Польши, США и Украины подписали соглашение о сотрудничестве «с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа». Документ подписали представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Мы подписываем документ об общем понимании того, в чем нуждается Украина в ближайшее время, если говорить о поставках газа. Это меморандум о взаимопонимании, который говорит об усилиях для диверсификации поставок газа на Украину, которая сейчас полностью зависима от российского поставщика, хотя иногда газ приходит с запада со стороны Словакии»,— сказал журналистам представитель польской стороны (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Украина может в этом году впервые получить поставки газа из США. Польская PGNiG подписала соглашение с украинским трейдером ЭРУ на поставку одного танкера со сжиженным газом— груз будет доставлен на терминал в польском Свиноустье, регазифицирован и затем по польской системе газопроводов направлен на Украину.

Подробнее о поставке СПГ из США через Польшу читайте в материале “Ъ” «Украина дождалась американского газа».

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