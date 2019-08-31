Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа

На встрече в Варшаве представители Польши, США и Украины подписали соглашение о сотрудничестве «с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа». Документ подписали представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

The United States, Poland, and Ukraine have signed an important trilateral cooperation agreement to strengthen regional energy security via diversified natural gas supplies while meeting in Warsaw. @SecPerry @UKRinPL pic.twitter.com/R34fDNPQbZ — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) August 31, 2019

«Мы подписываем документ об общем понимании того, в чем нуждается Украина в ближайшее время, если говорить о поставках газа. Это меморандум о взаимопонимании, который говорит об усилиях для диверсификации поставок газа на Украину, которая сейчас полностью зависима от российского поставщика, хотя иногда газ приходит с запада со стороны Словакии»,— сказал журналистам представитель польской стороны (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Украина может в этом году впервые получить поставки газа из США. Польская PGNiG подписала соглашение с украинским трейдером ЭРУ на поставку одного танкера со сжиженным газом— груз будет доставлен на терминал в польском Свиноустье, регазифицирован и затем по польской системе газопроводов направлен на Украину.

Подробнее о поставке СПГ из США через Польшу читайте в материале “Ъ” «Украина дождалась американского газа».