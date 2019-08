Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа

На встрече в Варшаве представители Польши, США и Украины подписали соглашение о сотрудничестве «с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа». Документ подписали представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

The United States, Poland, and Ukraine have signed an important trilateral cooperation agreement to strengthen regional energy security via diversified natural gas supplies while meeting in Warsaw. @SecPerry @UKRinPL pic.twitter.com/R34fDNPQbZ