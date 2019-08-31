ФК «Тамбов» сыгран вничью с грозненским «Ахматом»

В восьмом туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) 31 августа ФК «Тамбов» упустил гостевую победу над грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью – 1:1. Причем тамбовская команда повела в счете уже на 5-й минуте, когда после длинного навеса со штрафного мяч в сетку ворот грозненцев головой переправил защитник гостей Максим Осипенко. Хозяевам удалось уйти от поражения лишь в компенсированное ко второму тайму время. После штрафного удара уже в ворота гостей форвард «Ахмата» Бернард Бериша первым оказался на отскоке и слету отправил мяч в угол ворот «Тамбова». 8,7 тыс. болельщиков «Ахмат Арены» загудели, но их клубу не хватило оставшихся трех минут для волевой победы.

В следующем туре 15 сентября «Тамбов» на своем поле сыграет с московским ЦСКА. Пока единственный представитель Черноземья в РПЛ с пятью очками находится на предпоследнем 15 месте в таблице.

О том, где и как в Черноземье играют Павел Мамаев и Александр Кокорин, а материале ''Ъ'' «На Привокзальную футбол отправился».

Андрей Цветков