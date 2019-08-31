Воронежский «Факел» одержал крупную победу над «Текстильщиком» из Иваново

В одиннадцатом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 31 августа воронежский «Факел» в Москве одержал разгромную победу над ивановским «Текстильщиком» – 4:1. С учетом лишь 350 зрителей, пришедших на стадион «Спартак», матч с точки зрения трибун можно было бы назвать товарищеским. Но на поле кипели нешуточные страсти. Счет воронежцы открыли на 37-й минуте, когда мощный удар слета удался полузащитнику Михаилу Петрусеву. В самом начале второго тайма разрезающим пасом партнеры вывели один на один с вратарем «Текстильщика» опытного нападающего «Факела» Руслана Коряна. Он низом точно пробил в дальний угол и удвоил счет уже на 49-й минуте. Впрочем, через минуту номинальные хозяева получили право на одиннадцатиметровый удар, но голкипер «Факела» Станислав Бучнев отразил удар. На 65-й минуте гости вывели на рандеву с вратарем соперника уже полузащитника Артура Рябокобыленко, который сделал счет крупным. Через пять минут «Текстильщик» забил гол престижа, но вскоре из-за перебора предупреждений защитником остался вдесятером и лишил матч всякой интриги. Наконец, на 85-й минуте капитал воронежцев Роман Воробьев забил четвертый гол гостей.

Благодаря этой победе, «Факел» набрал девятое очко и почти покинул зону вылета в таблице ФНЛ, поднявшись сразу на 16-место из 20. На 15-м находится курский «Авангард» с 11 очками. В том же туре клуб из Курска на глазах 3,5 тыс. местных болельщиков смог добиться лишь нулевой ничьи в матче с калининградской «Балтикой». В следующем туре ФНЛ 7 сентября «Факел» примет на своем поле аутсайдера красноярский «Енисей», а «Авангард» ждет сложный выезд к «СКА-Хабаровск».

О том, что хотят сделать воронежские власти для развития местного футбольного клуба, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Факел'' греется на арене».

Андрей Цветков