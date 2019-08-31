Стали известны регионы Сибири с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

В преддверии Дня знаний “Ъ” провел собственное исследование и выяснил, сколько в среднем получают учителя во всех регионах России. В абсолютных цифрах лидером в Сибирском федеральном округе стал Красноярский край со средней зарплатой работников образования в 38 715 руб., занявший 24-е место в стране.

Помимо Красноярского края, самые большие средние зарплаты в Сибири оказались в Иркутской области (37 951 руб.), Кузбассе (35 366 руб.), Томской области (35 351 руб.) и Новосибирской области (33 564 руб.). Самые низкие — в Хакасии (31 928 руб.), Республике Алтай (27 280 руб.) и Алтайском крае (24 249 руб.).

В 2012 году президент России Владимир Путин поручил довести зарплаты учителей до средних по региону. К настоящему времени, согласно исследованию “Ъ”, семь регионов страны не достигли этого результата. В частности, в Сибири это не сделали Тыва и Красноярский край, в которых отношение средней зарплаты учителей к среднемесячной начисленной зарплате по региону составляет 96%.

Лучше всего поручение главы государства в федеральном округе выполнили Омская область (114%), Алтайский край (111%) и Республика Алтай (110%) и Новосибирская область (107%).

Подробнее с рейтингом учительских зарплат можно ознакомиться в проекте “Ъ” «Учителя не держат планку»