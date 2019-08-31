«Шествие прошло неожиданно спокойно и мирно»

Оцепление на Пушкинской площади сняли, некоторые автозаки уезжают. Ранее на Чистых прудах началась несогласованная акция против политических репрессий. По официальным данным полиции, в шествии приняли участие около 750 человек. По оценкам СМИ, несколько тысяч протестующих. К шествию ранее присоединились некоторые незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Одна из них, Любовь Соболь, покинула акцию и спустилась в метро. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Петра Пархоменко.

— Пушкинскую площадь можно покинуть совершенно спокойно. Даже когда стояло оцепление, площадь вполне свободно можно было не только покинуть, но и, наоборот, прийти на нее. Просто для этого надо было воспользоваться подземными переходами, которые полиция не блокировала ни в одну, ни в другую сторону.

Большая часть сотрудников правоохранительных органов действительно или покинула вовсе площадь, или просто больше не стоит цепью и вернулась к своим машинам. Количество полиции сократилось, как, впрочем, и количество протестующих. Достаточно большая группа людей остается непосредственно на пятачке вокруг памятника Пушкину. Через громкоговорители их призывают покинуть площадь. В какой-то момент часть протестующих отправилась по Тверской в сторону центра. Насколько мне известно, они вышли на Новый Арбат, и шествие продолжается там. Здесь же, в общем, никакого шествия уже не происходит. Участники акции достигли ее финишной точки, а именно — Пушкинской площади. Большинство последовало примеру Любови Соболь и разошлось. Количество бойцов, находящихся прямо на площади, действительно серьезно сократилось, однако по-прежнему Росгвардия и полиция здесь присутствуют, как и порядка тысячи человек, которые так или иначе имеют отношение к этой акции — они сосредоточены вокруг памятника Пушкину.

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В целом шествие, очевидно, завершилось. И надо сказать, что прошло оно, я бы сказал, неожиданно спокойно, мирно. Буквально пара полицейских автомобилей сопровождала шествие и по громкоговорителю обращалась с убедительной просьбой не выходить на проезжую часть, и надо сказать, что эта просьба была выполнена. На Пушкинской площади протестующие не встретили каких-то значительных полицейских сил, вплоть до того момента, пока часть людей не ушла по Тверской, после чего действительно наземные переходы были перекрыты.

Насколько я понимаю, за все это время действительно несколько человек было задержано. Но я не был свидетелем ни одного из них. Однако я наблюдал, как какой-то человек вырвал плакат у девушек, которые скандировали лозунги в поддержку сестер Хачатурян. За девушек вступился пожилой мужчина, он стал драться с этим человеком, который выхватил плакат, тому на помощь пришел еще один человек. Некоторое время это продолжалось, потом дерущихся разняли и появилась, наконец, полиция. Но в целом я не видел задержаний.