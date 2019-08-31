СМИ сообщили о конфликте премьера и министра финансов Великобритании

Глава британского Минфина Саджид Джавид поссорился с премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает телеканал Sky News. Причиной конфликта послужило увольнение одного из ближайших советников министра Сони Хан. Ее заподозрили в причастности к утечке секретной информации о планах правительства на случай «жесткого» «Брексита».

По данным Sky News, госпожу Хан уволили 29 августа после совещания в резиденции Бориса Джонсона. Главный советник премьера Доминик Каммингс убежден, что Сони Хан могла передать The Sunday Times детали плана, получившего кодовое название «Операция Йеллохаммер» (Yellowhammer). Сама девушка свою причастность к утечке отрицает.

Что известно о «Брексите» Читать далее

Как уточняет телеканал, Саджиду Джавиду даже не сообщили об увольнении его советницы. Министр обвинил правительство «в подрыве своего авторитета», пишет Sky News. В беседе с журналистами глава Минфина назвал свои отношения с Борисом Джонсом «фантастическими», но при этом отказался комментировать увольнение Сони Хан.

Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании передвинул дату начала сессии парламента с начала сентября на 14 октября. Это практически не оставляет депутатам времени на обсуждение нового плана по выходу страны из ЕС, который запланирован на 31 октября. Противники «Брексита» в парламенте назвали этот шаг «возмутительной атакой на демократию».

Подробности — в публикации “Ъ” «Борис Джонсон отодвинул начало работы парламента на пять недель».