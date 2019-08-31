«Оренбург» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

«Оренбург» на выезде обыграл «Уфу» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Матч закончился со счетом 2:1 (Джордже Деспотович, 40; Георгий Зотов, 66 — Вячеслав Кротов, 68).

Для «Оренбурга» это первая победа на чемпионате. В турнирной таблице он поднялся на 14-е место с пятью очками. «Уфа» — на 10-м месте с десятью очками.

В следующем туре 15 сентября «Оренбург»

примет «Рубин». «Уфа» в тот же день встретится в Москве с «Динамо».