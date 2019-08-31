«Подсластить гранит науки»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие кондитерские изделия предлагают московские заведения в преддверии Дня знаний.

Продолжаем наш краткий гастрономический обзор к 1 сентября. Вот уже несколько сезонов в Москве вошло в моду отмечать День знаний тематическими кондитерскими изделиями, подсластить, так сказать, гранит науки. В ассортименте всевозможные сладкие вариации на тему канцелярских принадлежностей, книг и алфавита.

Но глубже всех, как водится, раскрыли тему кондитеры «Кафе Пушкинъ», где можно приобрести два торта — «Незнайка» и «1 сентября». Первый, судя по растерянному виду «Незнайки» из мастики, адресован школьникам с плохой успеваемостью, второй, судя по решительной фигурке мальчика в очках, окруженного толстыми книгами, опять-таки из мастики, предназначен для отличников.

В «Кофемании» в эти дни тоже можно купить торт «1 сентября», а еще пирожные «Оранжевый карандаш» и «Желтый карандаш». В кафе-пекарнях Paul продаются торты для школьников «Азбука» и опять-таки «1 сентября». Также можно затовариться тематическими сладостями в фудмолле «Депо», который я уже упоминала вчера в связи с их развлекательным квестом «Космическая школа».

Корнер Mon Bon предлагает школьную коллекцию макарон с говорящими надписями «Аванс за пятерки» и «Любимому учителю». А корнер «Любовь и сладости» торгует эклерами с фотопечатью в стиле ретро, пряниками в форме осенних листьев и школьных принадлежностей, капкейками, украшенными букварями и карандашами, и тортами в формате арт-инсталляций. Продолжение следует.