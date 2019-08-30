Обозреватель ИД "Ъ" Дарья Цивина рассказывает о специальных предложениях для школьников и их родителей.

Приближается первый учебный день в году, и московские рестораны в едином порыве празднуют это событие. А значит, ближайшие выходные я посвящаю специальным предложениям для школьников и их родителей, которые решили отметить День знаний не в библиотеке, не в планетарии и не на лектории, а за обеденным столом в ресторане. Следует к тому же учитывать, что этот учебный год начнется 2 сентября, так что праздники растянутся аж на три дня.

Сегодня расскажу о воскресных тематических бранчах. Самый статусный и дорогой, как всегда планируется в ресторане «Турандот», тут солидных школьников и их родителей будут развлекать роскошным buffet, необременительными уроками химии и физики со зрелищными опытами, а также обучать азам зоологии при участии животных из контактного зоопарка, которых можно будет рассмотреть и погладить.

В «Фаренгейте» на субботнем и воскресном бранче “Back to school” детей до десяти лет кормят бесплатно, а старше десяти — за полцены. В ресторане Food Embassy 1 сентября планируется программа «Маленький дракончик», 2-го — программа «Медвежонок Паддингтон собирается в школу» с химическим шоу и сладостями. 1 сентября ко всеобщему веселью по случаю Дня знаний присоединится и фудмол «Депо», где в детской зоне будет работать «Космическая школа» на английском языке с квестом, спектаклем и мастер-классом по раскрашиванию ракеты. О специальных «школьных» сладостях от московских ресторанов расскажу в следующий раз.