Эксперты сообщили о снижении трат россиян на цветы к 1 сентября

По данным ассоциации «Теплицы России», россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. Граждане реже выбирают экзотические цветы, также сократилось и количество цветов в букетах. Причинами для этого послужили снижение покупательской способности населения, рост цен на обучение, а также на канцтовары и одежду для учащихся, рассказала «Интерфаксу» член ассоциации, директор тепличного комплекса «Подосинки» (бренд «Линия розы») Юлия Чарышкина.

«Цветы к 1 сентября меняют свое назначение и становятся не подарком учителю, а просто неким символом этого праздника. Еще три–пять лет назад рост продаж в этот период составлял 50–60%, сейчас — не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа»,— сообщила госпожа Чарышкина. Она уточнила, что цены на цветы растут из-за повышения курса валют, а также подорожания тарифов на энергию и газ.

Как выяснили эксперты, оптовые цены к 1 сентября повышаются на 15–20% в зависимости от региона и популярности сорта цветов. Розничные цены растут не более чем на 15%, уточнил член совета директоров ассоциации «Теплицы России», гендиректор ООО «Да! Роза» Александр Литвиненко.

По информации компании «Подосинки», цветы в Россию поставляют Кения, Эквадор, Колумбия, Таиланд и страны Европы. По данным ассоциации «Теплицы России», объем российского цветочного рынка составляет $3,5 млрд в год. При этом 85–90% составляет доля импортной продукции.

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