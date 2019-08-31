Нижегородская область заняла 45 место среди регионов РФ по средней зарплате учителя

В преддверии Дня знаний “Ъ” выяснил, сколько зарабатывают учителя в регионах России. По данным исследования, Нижегородская область оказалась на 45 месте – средняя зарплата учителя составляет чуть выше 31 тыс. руб. Это на 6% больше среднего заработка в регионе.

В Кировской области (72 место) средняя зарплата учителя составляет почти 25,4 тыс. руб., что на 5% выше средней по региону. В Мордовии (78 место) учителя получают более 24,1 тыс. руб. или на 5% больше среднего заработка.

Самые высокие средние зарплаты российских учителей зафиксированы в Чукотском (96,5 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком (91,3 тыс. руб.) округах и Москве (89,6 тыс. руб.). Самые низкие — в Карачаево-Черкесии (21,8 тыс. руб.), Ингушетии (21,6 тыс. руб.) и Северной Осетии (21,6 тыс. руб.).

Полный рейтинг учительских зарплат в регионах – в проекте “Ъ” «Учителя не держат планку».