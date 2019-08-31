На Кубани зарплата учителей в полтора раза выше средней по региону

В преддверии начала учебного года “Ъ” проанализировал, сколько в среднем получают педагоги в разных регионах России, и как эта сумма соотносится со средней зарплатой в каждом субъекте РФ. Краснодарский край по размеру средней зарплаты в сфере образования занял 18 место из 85 регионов — она составила 41,7 тыс. руб. При этом по соотношению этой зарплаты к средней по региону он занял второе место (145%), уступив лишь Тюменской области (147%).

В Адыгее ситуация хуже — средняя зарплата педагогов в республике составляет 24,4 тыс. руб. (75 строчка), и она лишь на 2% выше, чем средняя в этом субъекте РФ (73 место).

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».

Михаил Лукашов