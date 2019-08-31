Названы регионы Черноземья с самими высокими и низкими зарплатами учителей

В преддверии 1 сентября “Ъ” исследовал, сколько в среднем получают учителя во всех регионах России. Воронежская область оказалась на 21-м месте по РФ с показателем средней зарплаты учителя в 31 097 руб., который составляет 115% по отношению к средней зарплате по региону в 26 928. Это наиболее высокий показатель из шести регионов Черноземья.

Из-за самой высокой средней зарплаты одно из наиболее низких соотношений в макрорегионе — в Белгородской области. Там средняя зарплата учителя составляет 28 840 руб. или 101% к средней по региону в 28 449 руб.

В Липецкой области средняя зарплата учителя составляет 28 636 руб. и равна средней по региону в целом.

В Курской области учитель, в среднем, получает 27 413 руб., что составляет 105% к средней зарплате в регионе в 26 159 руб.

26 501 руб. составляет средняя зарплата учителей в Орловской области. Это 109% к средней зарплате в 24 216 руб.

Педагоги в Тамбовской области зарабатывают, по данным исследования “Ъ” в среднем 25 014 руб. — 107% к самой низкой в макрорегионе средней зарплате в 23 379. В этой области зафиксирована наиболее низкая зарплата учителей в Черноземье.

Напомним, в 2012 году Владимир Путин поручил довести зарплаты учителей до средней по региону. К настоящему времени семь регионов не смогли достичь этого результата. Наихудшее отношение зарплат учителей к средней по региону в Костромской области, Якутии и Красноярском крае. При этом в Якутии зарплаты учителей в рублевом выражении достаточно высоки (республика на 13-м месте по этому показателю)

Лучше всего поручение президента, по данным исследования “Ъ”, выполнили Тюменская область, Краснодарский и Приморский края. В них разрыв составил практически 40% в пользу работников образования. Москва также входит в топ-10 и занимает седьмую строчку (выше в среднем на 27%).

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте “Ъ” «Учителя не держат планку».

Сергей Калашников