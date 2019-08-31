Саратовская область оказалась на 27 месте по уровню учительских зарплат в стране

В преддверии 1 сентября “Ъ” проанализировал, сколько в среднем получают учителя во всех регионах России. Согласно исследованию, в абсолютных цифрах Саратовская область заняла 71 место со средним заработком 25,5 тыс. руб.

По отношению к средней зарплате по региону Саратовская область занимает 27 место.

Самые высокие зарплаты оказались в Чукотском автономном округе (96,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецком округе (91,3 тыс. руб.) и Москве (89,6 тыс. руб.). Хуже всего учителя зарабатывают в Северной Осетии (21,5 тыс. руб.), Ингушетии (21,6 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (21,7 тыс. руб.)

В Волгоградской области учителя зарабатывают, в среднем, 27,9 тыс. руб. (58 тыс. руб.), в Пензенской - 26,4 тыс. руб., в Астраханской области - 28,5 тыс. руб. и в Калмыкии - 23,3 тыс. руб.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».

Сергей Петунин