Челябинская область заняла 41-е место в России по средней учительской зарплате

Перед 1 сентября “Ъ” провел исследование, сколько в среднем зарабатывают работники образования в российских регионах. Челябинская область заняла 41-е место по размеру средней зарплаты учителя в абсолютных цифрах с показателем 31428 руб. По соотношению к средней зарплате в целом по региону (104%) регион занимает 64-е место.

Больше всего учителя получают в Чукотском и Ямало-ненецком автономных округах – 96468 руб. и 91306 руб. соответственно. Замыкает тройку лидеров Москва со средней зарплатой 89644 руб. В конце списка пять кавказских регионов – Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Северная Осетия. В этих республиках учителям платят от 21,5 тыс. до 22,2 тыс. руб. в месяц.

По соотношению зарплаты учителя к среднему заработку по региону лидирует Тюменская область (без автономных округов) – 147%, далее следуют Краснодарский край (145%) и Приморье (142%). Меньше 100% этот показатель лишь в семи регионах, замыкает список Калужская область (93%).

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».