Пермский край занял 61 место в России по уровню зарплат учителей

В Пермском крае средняя заработная плата учителя составляет 31419 руб., что на 4% выше средней заработной платы по региону (30075 руб.). По этому показателю Прикамье занимает 61 место в рейтинге субъектов. Это следует из исследования Ъ, проведенного в преддверии дня знаний.

Самые большие средние зарплаты оказались в Чукотском, Ямало-Ненецком округах и Москве. Самые низкие — в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Напомним, в 2012 году Владимир Путин поручил довести зарплаты учителей до средней по региону. К настоящему времени семь регионов не смогли достичь этого результата. Наихудшее отношение зарплат учителей к средней по региону в Костромской области, Якутии и Красноярском крае. При этом в Якутии зарплаты учителей в рублевом выражении достаточно высоки (республика на 13-м месте по этому показателю)

Лучше всего поручение президента выполнили Тюменская область, Краснодарский и Приморский края. В них разрыв составил практически 40% в пользу работников образования.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».