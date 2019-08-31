В Волгограде за ночь совершили экстренную посадку три самолета

Два пассажирских самолета совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажиров. Еще один самолет аварийно сел из-за технических неполадок. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Как рассказали «РИА Новости» в администрации Волгоградской области, 30 августа около 23:00 (22:00 мск) экстренно сел самолет, выполнявший рейс Красноярск—Симферополь. Одной из пассажирок стало плохо, ее отвезли в областную больницу.

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Грозного в Москву, запросил экстренную посадку в 2:18 (1:18 мск). Причиной стало падение жидкости гидросистемы. За пассажирами отправили резервный борт.

Кроме того, экстренную посадку совершил лайнер, выполнявший рейс Баку—Москва. 56-летний мужчина на борту самолета почувствовал себя плохо, его госпитализировали.

«Самолет авиакомпании "Ютэйр" (рейс 562) Грозный—Внуково <…> вылетел в пункт назначения. Баку—Шереметьево в 8:30 (7:30 мск) был готов вылететь в Москву, но по причине плохих погодных условий в столице (утром был туман.— “Ъ”) вылетел только через час»,— заявили агентству в аэропорту Волгограда.