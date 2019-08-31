Верховный суд Гонконга продлил запрет на протесты в метро

Верховный суд Гонконга продлил действие запрета на проведение протестных акций в метро, сообщает телеканал RTHK. Из-за действий митингующих многим станциям «был нанесен огромный ущерб», заявил представитель местного оператора железнодорожного транспорта MTR.

Как считают в компании, надо подать обществу «убедительный сигнал» о том, что разрушения незаконны и «не имеют ничего общего со свободой выражения мнений».

Протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. На этой неделе глава специального административного района Кэрри Лам встретилась с представителями протестующей молодежи и пообещала не вводить чрезвычайное положение, но встреча оказалась безрезультатной. Китай, тем временем, выработал собственную стратегию, сочетающую в себе информационные и экономические меры.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».