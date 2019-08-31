Ямал занял второе место в РФ по объему средней зарплаты учителей

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял второе место по объему средней заработной платы учителей во всех субъектах РФ. Согласно исследованию “Ъ”, проведенному в преддверии 1 сентября, размер средней зарплаты в ЯНАО составил 91,3 тыс. руб. По отношению к средней зарплате по региону округ стал 38-м — 107%. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял девятое место. Уровень зарплаты учителей составил 64,3 тыс. руб. — на 6% больше средней зарплаты в регионе.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин поручил довести зарплаты учителей до средней по региону. По данным “Ъ”, наибольший разрыв в пользу работников образовательной сферы в Тюменской области — зарплаты учителей (61,2 тыс. руб.) больше на 47% в сравнении со средними по региону. Свердловская область стала 13-ой — зарплата более 40,7 тыс. руб. превышает среднюю по региону на 18%.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку»