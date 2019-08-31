Китай выразил протест США за поддержку митингующих в Гонконге

Правительство Китая выразило администрации США протест из-за озвученной ими поддержки митингующих в Гонконге. Акции протеста там не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Как следует из заявления комиссариата МИД КНР в Гонконге, некоторые сенаторы Конгресса США и сотрудники Белого дома раскритиковали задержания протестующих. Китайская сторона утверждает, что все задержанные совершали «акты насилия», а подобное поведение «должно караться законом». В китайском МИДе заявили, что американские власти «содействуют преступникам, откровенно вмешиваясь во внутренние дела Гонконга и всего Китая», что «свидетельствует о ничтожности, гегемонизме и заносчивости американских политиков».

В министерстве подчеркнули, что КНР выражает США «свое глубокое недовольство и решительный протест». «Они (США.— “Ъ”) высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов, назвав их "несогласными", и потребовали, чтобы гонконгская администрация отозвала обвинения, а также пригрозили (санкционным.— “Ъ”) законопроектом по Гонконгу. Подобные заявления извращают действительность»,— говорится в заявлении МИД (цитата по ТАСС).

Напомним, с начала протестов было задержано около 800 человек. Власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации. Глава специального административного района Кэрри Лам встретилась с представителями протестующей молодежи и пообещала не вводить чрезвычайное положение, но встреча оказалась безрезультатной. Китай, тем временем, выработал собственную стратегию, сочетающую в себе информационные и экономические меры.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».