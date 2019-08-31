Япония потратит на оборону рекордные $50 млрд

Япония планирует потратить на оборону в 2020 финансовом году рекордную сумму в 5,322 трлн иен ($50,06 млрд). Это на 1,2% больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год. Соответствующие данные приводятся в докладе (.pdf) министерства обороны страны, сообщает «РИА Новости».

В частности, Япония уделит внимание борьбе с кибератаками, а также с угрозам, которые могут исходить из космоса. На борьбу с киберугрозами выделят 23,8 млрд иен ($223,9 млн). Отряд киберзащиты расширят еще на 70 военных. На обеспечение космической безопасности потратят 52,4 млрд иен ($492,9 млн).

Кроме того, японские власти намерены закупить три истребителя F-35А на 31 млрд иен ($291,6 млн) и 6 истребителей F-36В за 84,6 млрд иен ($795,8 млн). Также планируется переделать в авианосцы вертолетоносцы типа «Идзумо–Кага» и «Идзумо». На них будет размещено 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. На переоборудование «Идзумо» потратят 3,1 млрд иен ($29 млн).

Как сообщала The Wall Street Journal, Япония стала крупнейшим за пределами США покупателем F-35, опередив прежде лидировавшую Великобританию. Всего Япония намерена купить около 40 F-35B, а также еще 107 истребителей F-35A. Базироваться F-35B будут на островах в Восточно-Китайском море.