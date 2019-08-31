В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку Airbus А320

Airbus А320 авиакомпании «Сибирь» совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Во время полета экипаж лайнера обнаружил техническую неисправность, сообщает региональное МЧС. На борту находились 143 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Лайнер выполнял рейс Владивосток—Южно-Сахалинск. Как рассказали очевидцы агентству PrimaMedia, за 10 минут до посадки у самолета отказала навигационная система, и его пришлось сажать вручную. «Сибирь» решила поменять воздушное судно для выполнения обратного рейса во Владивосток.

«По информации командира воздушного судна в 09:37 (по местному времени) работа радионавигационного оборудования полностью была восстановлена. В 09:49 (по местному времени) самолет совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался»,— заявили в МЧС.