Участок Филевской линии метро закрыт на выходные из-за ремонта

В Москве 31 августа и 1 сентября закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения введены из-за реконструкции этой ветки, сообщает столичный департамент транспорта.

До 5:30 2 сентября закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». На время ремонта между станциями курсируют бесплатные автобусы КМ1 (от «Киевской» до «Кунцевской» с промежуточными остановками у «Кутузовской», «Багратионовской», «Филевского парка» и «Пионерской») и КМ2 (между «Багратионовской» и «Филями»).

Кроме того, из-за ремонтных работ запрещена остановка-стоянка на:

Украинском бульваре (от Кутузовского пр-та до наб. Тараса Шевченко);

ул. Барклая (участок от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская);

наб. Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар);

разворотной площадке в районе д.2к1 по ул. Новозаводская.

Также запрещен проезд на площадь Киевского вокзала (со стороны 2-го Брянского пер. и Бережковской набережной). Проезд по выделенной полосе на ул. Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта.

Подробнее о ремонте Филевской ветки читайте в материале “Ъ FM”.