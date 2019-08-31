Китай успешно вывел на орбиту два исследовательских спутника

Китай успешно запустил и вывел на орбиту два спутника при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А», сообщает .пресс-служба Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пуск ракеты был произведен в 2:41 мск с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Оба спутника, разработанные компанией DFH Satellite Co, будут выполнять научно-исследовательские задачи. Один из них — микрогравитационный экспериментальный спутник KX-09, второй — Xiaoxiang 1-07.

Первоначально запуск должен был состояться 25 ноября 2018 года, но он был отложен на один месяц или первый квартал 2019 года. Затем сообщений о планируемом запуске не поступало. Это третий по счету запуск ракеты-носителя семейства «Куайчжоу-1».

До конца 2019 года Китай намерен запустить еще 8 или 9 коммерческих запусков «Куайчжоу-1».

В декабре 2018 года Китай осуществил запуск космического аппарата «Чанъэ-4», которому удалось сесть на обратной стороне Луны. Это позволило установить связь между Землей и ее естественным спутником.

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