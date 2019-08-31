ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний

Центробанк РФ расширил круг заемщиков под санкциями, в отношении которых действуют льготы в части создания резервов и расчета отдельных нормативов по клиентам, следует из письма Банка России (.pdf), опубликованного на сайте регулятора. ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.

«В качестве юридических лиц - заемщиков (контрагентов), в отношении которых введены меры ограничительного характера, могут рассматриваться также юридические лица – заемщики (контрагенты), на которых деийствие мер ограничительного характера распространяется в связи с прямым или косвенным участием в их уставном капитале в размере 50 и более процентов иных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера»,— говорится в письме.

Ранее Минфин России согласовал с Центробанком позицию по смягчению валютного контроля для резидентов, попавших в санкционные списки. Согласно законопроекту, российские компании, находящиеся под санкциями, смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую, то есть осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках.

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