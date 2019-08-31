Помпео назначил спецпредставителя США по Западным Балканам

Госсекретарь США Майкл Помпео назначил на должность спецпредставителя Соединенных Штатов по Западным Балканам Мэттью Палмера. Он также является заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«Государственный секретарь назначил заместителя помощника госсекретаря Мэттью Палмера своим специальным представителем по Западным Балканам. В этой роли Палмер будет руководить нашими действиями по усилению дипломатического участия США в поддержке мира, стабильности и процветания в регионе, а также сосредоточится на интеграции стран Западных Балкан в западные институты»,— говорится в сообщении Госдепартамента США.

Мэттью Палмер в новом статусе 1 сентября отправится в Словению, а с 4 по 10 сентября посетит Брюссель, Вену и Подгорицу.